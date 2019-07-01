В этом году учащиеся всех школ нашей республики смогут получить учебники бесплатно — 2019.07.25





Решение закупить более 400 тысяч книг приняли власти Кабардино-Балкарии. На эти цели из регионального бюджета правительство КБР выделило более ста миллионов рублей. Этих средств должно хватить на то, чтобы удовлетворить потребности библиотечных фондов школ Кабардино- Балкарии, сообщили в Минспросвещения республики. На сегодняшний день финансы уже отправлены в муниципалитеты для их дальнейшего распределения. В учебных заведениях уже заканчивается формирование заявок. Сейчас идет работа по заключению прямых договоров с издательствами.

Объемы финансирования рассчитаны так, что обеспечат школьников учебниками не только по общероссийским дисциплинам, но и по родным языкам и литературе, географии и истории КБР, а также культуре народов Кабардино-Балкарии. Жители республики инициативу правительства поддерживают, ведь полностью подготовить ребенка к школе дело затратное.