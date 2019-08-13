В этом году исполняется 160 лет со дня рождения основоположника балкарской литературы, философа и гуманиста Кязима Мечиева. — 2019.08.13

В преддверии этой даты в селении Бабугент идёт строительство сквера имени поэта. Работы ведутся в рамках реализации проекта «Городская среда».

Памятник балкарскому просветителю построен на развилке дороги Бабугент- Карасу. Автор этой скульптуры, известный мастер- Хамзат Крымшамхалов, в своё время установил бюст поэта на высокий постамент. Кстати, в этом году также исполняется своеобразный юбилей с момента его открытия- 60 лет. Сейчас территория вокруг монумента благоустраивается. Возведены, стилизованные под старину, подпорные стены из камня.

На участке площадью свыше двух тысяч кв. метров будет уложена тротуарная плитка. Стоимость объекта составляет более трех млн руб. Срок сдачи – сентябрь этого года