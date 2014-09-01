В Эльбрусском учебно-научном комплексе КБГУ проходят «Микитаевские чтения»

Сегодня в Приэльбрусье открылась международная научно-практическая конференция «Новые полимерные композиционные материалы», которую также называют «Микитаевские чтения». Форум посвятили памяти выдающегося российского химика Абдулаха Микитаева. Участвуют посланцы около ста научных организаций. Они представляют больше полусотни российских регионов, а также зарубежные страны – Францию, Китай, Вьетнам, Азербайджан, Узбекистан. Конференция проходит в Эльбрусском учебно-научном центре КБГУ. В вузе, напомню, успешно работает Центр, где разрабатывают полимеры. Деятельность республиканских ученых под руководством Светланы Хашировой высоко оценил академик РАН, один из ведущих ученых в сфере химической физики Сергей Алдошин. Сегодня разработка композиционных материалов – это ключевой мировой тренд, отметили на конференции. Авиация, космос, строительство, медицина – их широко применяют во многих областях. В Приэльбрусье обсудят новые теоретические подходы к строению полимеров, а также оригинальные методы их получения. Завершится форум 10 июля.