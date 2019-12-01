В Эльбрусском районе создают современное футбольное поле.





Строительство ведется в селении Былым. Проект реализуют в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарии». Размеры спортивного объекта соответствуют общепринятым стандартам — 108 на 72 метра. Финансирование составит больше 10 миллионов рублей. Покрытие состоит из нескольких слоев: первый – это утрамбованный щебень, затем резиновая крошка, после – трава в рулонах. На таком поле можно будет проводить матчи и тренировки в любую погоду, отмечают специалисты. Трибуны способны вместить больше 200 человек. Предполагается, что на стадионе будут заниматься не только футболисты. Планируются марафоны среди спортсменов по греко-римской и вольной борьбе, а также по карате.