В Эльбрусском районе прошло предварительно голосование «Единой России»





В село Кенделен участок для голосования здесь разместили на территории школы. Первые избиратели пришли буквально через 15 минут после открытия. На избирательном участке в Кенделене свой выбор могли сделать также жители Лашкуты и Бедыка – всего свыше 600 человек. В Тырныаузе открыли сразу два участка, один из которых в Доме культуры. Горожан здесь встречали музыкой и танцами. Один из самых высокогорных участков для голосования открыли в Эльбрусе. Здесь смогли сделать свой выбор жители не только этого села, но и Верхнего Баксана, Тегенекли, Байдаево, Нейтрино, Терскола – всего больше пяти тысяч человек. Перед очным предварительным голосованием активисты «Единой России» и волонтеры распространяли информацию о возможных кандидатах на встречах с жителями, а также на страницах местных подразделений партии и в соцсетях. Основная цель праймериз – определить политиков, наиболее популярных у избирателей. В дальнейшем именно они будут участвовать в основном голосовании.