В Эльбрусском районе продолжается мониторинг в верховьях Герхожан-Су





В Эльбрусском районе продолжается мониторинг в верховьях Герхожан-Су. В круглосуточном режиме специалисты регионального управления МЧС наблюдают за зоной селевого каньона. В прошлом году из-за сильных дождей русло реки частично перекрыл оползень Бузулган. При этом спасатели отмечают, осыпные процессы стабилизировались, а вода в Герхожан-Су стекает вниз через фильтрационные каналы. Наблюдение ведется, чтобы вовремя среагировать на изменение ситуации, и в случае необходимости минимизировать риски схода селя. Анализ проводится и по озеру Башкара.

в июне этого года прошла встреча премьера страны Михаила Мишустина и Главы КБР Казбека Кокова, по итогам которой федеральным Минэкономразвития и Минфину было поручено подготовить документы о выделении региону около 70 млн рублей. Средства планируется направить на расчистку от селей сооружений на реке Герхожан-Су и завершение строительства селе-лавино-защитных сооружений в районе Приэльбрусья.