В Избиркоме КБР рассказали о мерах эпидбезопасности на голосовании по поправкам в Конституцию

Кабардино-Балкария готовится к проведению голосования по внесению поправок в Конституцию страны. О том, как проходит этот процесс в КБР, журналистам рассказали в Избиркоме республики.

На всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будут применены беспрецедентные меры безопасности и сохранения здоровья граждан, подчеркнули в Избиркоме Кабардино-Балкарии. Принцип бесконтактности – один из приоритетных. Жителям республики предоставят возможность выбрать из нескольких вариантов голосования.

«Это голосование до дня голосования, голосование вне помещения для голосования, и бесконтактное голосование на дому, также голосование по месту нахождения. Вот такие возможности будут у нас применяться в этой кампании. С учетом изложенного возможно будет проголосовать уже на участках с 25 июня. Возможность до дня голосования с 25 по 30 июня и 1 июля — в основной день голосования», — пояснил заместитель председателя Избирательной комиссии КБР Мусса Джаппуев.

В период голосования избирательные участки Кабардино-Балкарии укомплектуют необходимыми средствами индивидуальной защиты. Систематически будут проводить дезинфекцию помещений. Обеспечат отдельный вход и выход граждан, а внутри создадут условия для соблюдения социальной дистанции, установят необходимые указатели, нанесут разметку. Разработан четкий алгоритм организации процесса голосования.

«Проверяется температура у всех участников голосования бесконтактным термометром. Если вдруг у кого то выявлены симптомы: температура и так далее, человеку будет предложено пройти в отдельную санитарную комнату, в которой он проголосует уже в переносной ящик и, при необходимости, там же будет дожидаться приезда скорой помощи. Каждому участнику голосования будет предложена бесплатно выдача медицинской маски, одноразовых перчаток, ручка, естественно, дезинфицирующие средства, антисептики для обработки рук», — уточнил Мусса Джаппуев.

Такой же индивидуальный набор получат и те, кто собирается проголосовать, находясь у себя дома. В целом обозначить свою гражданскую позицию на предстоящем всероссийском голосовании имеют право свыше полумиллиона жителей Кабардино-Балкарии. Будут использованы современные и уже проверенные временем технологии, что обеспечит прозрачность и открытость всех действий, заверили в Избиркоме.