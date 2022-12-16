В историко-краеведческом музее Прохладного проходит выставка “Рерихи и Кавказ”

Директор историко-краеведческого музея Прохладного Анна Гаврилюк рассказывает посетителям о выставочном проекте “Рерихи и Кавказ”. Экспозиция знакомит с полотнами художника, в которых нашли отражение образы Юга России, а также с периодическими изданиями и копиями документов, свидетельствующими о пребывании семьи Рерихов в регионе. В своих работах живописец соединил реализм и символизм, уделяя большое внимание цвету. Использовал метод накладывания одного тона на другой.
В июне 1913 года Николай Рерих впервые оказался на Кавказе – в Кисловодске. Во время поездки посетил и другие места. По отзывам его привлекали здесь древние памятники, крепости, поселения и, конечно, горы. Посетители прохладненского музея в восторге от увиденного и отмечают, что рады узнать много нового.
За свою жизнь художник и мыслитель Николай Рерих написал свыше семи тысяч картин. Он совершал экспедиции в Индию, Китай, Монголию, другие азиатские страны. Поездки и авторские озарения отразились в творчестве... В конце января выставка “Рерихи и Кавказ” переместится в Майский район. Так что у любителей искусства соседнего муниципалитета тоже появится возможность увидеть эти изображения и документы.
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