В исправительных колониях КБР будут производить мусорные контейнеры

В исправительных колониях Кабардино-Балкарии станут производить контейнеры для сбора бытовых отходов.

Производство запускают в рамках соглашения между управлением Федеральной службы исполнения наказаний и Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Было достигнуто соглашение на поставку 800 мусорных контейнеров, которые изготовят опекаемые УФСИН по КБР, отбывающие наказание в исправительных колониях №№ 1 и 3. Контейнеры будут поставляется по мере их изготовления партиями по 100, 200 штук», -рассказал Рустам Кочесоков, руководитель компании «Экологистика».

Соглашение также предполагает, что 50 осужденных займутся сортировкой мусора на предприятиях Баксанского и Урванского районов.