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В исламском университете имени имама Абу Ханифы состоялась защита дипломов

В исламском университете имени имама Абу Ханифы состоялась защита дипломов

28.06.2022 | 23:02
Сегодня в Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы состоялась защита итоговых квалификационных работ выпускников. 18 студентов очного и заочного отделений продемонстрировали свои знания в области исламских наук. Дипломные работы оценивала аттестационная комиссия. В целом, по оценке преподавателей, защита прошла на высоком уровне, были отмечены серьезная подготовка и профессионализм выпускников. После состоялась торжественная церемония вручения свидетельств об окончании вуза. Напутственные слова и пожелания дальнейших успехов в профессиональной деятельности прозвучали от муфтия республики. По сложившейся традиции уже бывшие студенты получили подарочные пакеты с исламскими сувенирами и литературой, а лучшему выпускнику Раббани Канаметову вручили большое издание Священного Корана.   https://t.me/vestikbr  
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