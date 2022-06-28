В исламском университете имени имама Абу Ханифы состоялась защита дипломов

Сегодня в Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы состоялась защита итоговых квалификационных работ выпускников.
18 студентов очного и заочного отделений продемонстрировали свои знания в области исламских наук. Дипломные работы оценивала аттестационная комиссия.
В целом, по оценке преподавателей, защита прошла на высоком уровне, были отмечены серьезная подготовка и профессионализм выпускников. После состоялась торжественная церемония вручения свидетельств об окончании вуза. Напутственные слова и пожелания дальнейших успехов в профессиональной деятельности прозвучали от муфтия республики.
По сложившейся традиции уже бывшие студенты получили подарочные пакеты с исламскими сувенирами и литературой, а лучшему выпускнику Раббани Канаметову вручили большое издание Священного Корана.
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