В Исламее собираются реставрировать фасад сельской мечети





Это настоящая местная достопримечательность: ей больше ста лет. Один из наиболее крупных мусульманских храмов того времени на Северном Кавказе, мечеть и сегодня предстает в своем первоначальном облике. По словам верующих, архитектурные элементы вековой давности и по сей день хранят атмосферу дореволюционной эпохи. Кстати, здание практически не пострадало в период Великой Отечественной.

В народе памятник архитектуры так и называют – «мечеть Асхада»… Старинные чугунные опоры до сих пор в отличном состоянии. Лишь совсем недавно появился навесной потолок, чтоб зимой не уходило тепло, да отделочные материалы при ремонте использовали современные. Но фасад остался прежним. К его реставрации приступят в ближайшее время.