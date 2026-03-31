В интернете активизировались группы по вовлечению подростков в криминал

В сети интернет активизировались группы, вовлекающие подростков в преступную деятельность. Предупреждение распространило республиканское министерство цифрового развития.
Злоумышленники пытаются вербовать несовершеннолетних в свои сообщества с помощью манипуляций и обмана. Они обещают поддержку, признание или материальную выгоду, но на самом деле стремятся направить молодых людей на опасные и незаконные действия. Вербовщики активно используют соцсети, мессенджеры и онлайн‑игры, маскируются под друзей или единомышленников.
Их главная цель – установить контроль над подростком и подтолкнуть его к участию в криминальной или экстремистской деятельности. Чтобы обезопасить себя и своих близких, молодежь призывают не делиться в сети личной информацией с незнакомцами, с осторожностью относиться к слишком заманчивым предложениям и быстрым обещаниям.
Подчеркивают, любые подозрительные случаи лучше обсуждать с родителями, учителями или другими доверенными взрослыми. А о подозрительных действиях в интернете настоятельно рекомендуют сообщать в службу поддержки соцсетей и в полицию.
https://t.me/vestikbr