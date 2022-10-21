В Институте информатики, электроники и робототехники КБГУ прошел день открытых дверей

День открытых дверей – в Институте информатики, электроники и робототехники… Такую профориентационную акцию в подразделении КБГУ проводят ежегодно.
Преподаватели вуза помогают школьникам заранее определиться с выбором куда поступать. Приглашают учеников 9-11 классов. В ходе беседы им рассказывают, как строится процесс обучения, какие знания и навыки приобретают студенты. Одними лекциями не ограничиваются – проводят гостей в лаборатории, а их в институте – больше полусотни. Техника здесь – самая современная.
В институте готовят востребованных специалистов, разбирающихся в радио- и робототехнике, электронике и управлении качеством.
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