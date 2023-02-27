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В Институте гуманитарных исследований в Нальчике провели круглый стол к 80-летию Сталинградской битвы

В Институте гуманитарных исследований в Нальчике провели круглый стол к 80-летию Сталинградской битвы

27.02.2023 | 16:04
“Сталинградская битва – начало коренного перелома в Великой Отечественной войне”… Этой теме посвятили сегодня круглый стол в Нальчике. Площадкой стал Институт гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН. На встречу пригласили представителей власти, общественников, ученых и студентов из других вузов. В этом году наша страна отметила 80-летие Победы в Сталинградской битве. Спикеры знакомили собравшихся с уникальными историческими фактами, рассказывали о ее героях. Сражались с врагом и воины 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Сама битва длилась долгих 2 сотни дней и ночей. Битва за Сталинград – одно из наиболее кровопролитных сражений Второй мировой. Окончательно фашистские войска Красная армия разгромила 2 февраля 1943 года. На встрече также говорили о героях-защитниках “Дома Павлова”, вспоминали писателей Кабардино-Балкарии – участников Великой Отечественной.   https://t.me/vestikbr
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