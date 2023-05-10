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В хозяйствах КБР собирают урожай клубники

В хозяйствах КБР собирают урожай клубники

10.05.2023 | 18:39
Земляника садовая, или всем знакомая клубника… У одного из арендаторов Урванского района на трех гектарах – 180 тепличных модулей. Аслан Мирзов о клубнике знает практически все: выращивает ее с 2005-го года. Говорит, земля в Старом Череке прекрасно подходит для возделывания ягод, в том числе ранних сортов. В этом году собирать клубнику начали немного позже, чем в прошлом: весна выдалась холодная. Но арендаторы сделали все, чтобы защитить теплолюбивую ягоду от непогоды… Сорт отличает сладкий вкус и ярко выраженный клубничный аромат. Устоять невозможно, говорят и сами сборщицы урожая. Эта ягода в Старом Череке основательно прижилась, и с каждым годом число тех, кто ее возделывает, только растет. Земляника садовая в Кабардино-Балкарии востребована. По данным Северо-Кавказстата, в прошлом году в республике собрали почти пять с половиной тысяч тонн различных ягод, по большей части клубники, что на 14 процентов больше показателей 2021-го. Сегодня в республике ягоды выращивают на площади почти 700 гектаров. В основном этим видом сельхозпроизводства заняты владельцы личных подсобных хозяйств.   https://t.me/vestikbr
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