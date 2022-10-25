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В хозяйствах Кабардино-Балкарии продолжается сбор яблок

В хозяйствах Кабардино-Балкарии продолжается сбор яблок

25.10.2022 | 16:30
Фуджи, голден, джонатан и с десяток других сортов... На этих 600 гектарах в Баксанском районе можно найти практически любые яблоки. Их качество напрямую зависит от состояния деревьев, а оно отменное, потому и урожай радует. На сезонных работах ежедневно заняты больше тысячи человек. Люди разного возраста – и молодые, и постарше. Собирать урожай здесь начинают уже в августе, когда созревают раннеспелые сорта. У каждого своя калибровка. Главное – следить за товарным видом и снимать плод вместе с хвостиком – для более длительного хранения. Самые поздние сорта здесь соберут в ноябре – уже перед заморозками. Многие тонны плодов хранят в современных холодильниках, где особая температура, влажность и другие факторы среды. Такие условия позволяют сберечь качество яблок длительное время и поставлять их на столы россиян даже в сильные морозы.   https://t.me/vestikbr
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