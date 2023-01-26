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В хозяйствах Кабардино-Балкарии готовятся к весенним полевым работам

В хозяйствах Кабардино-Балкарии готовятся к весенним полевым работам

26.01.2023 | 09:58
Особое внимание – почвообрабатывающей и посевной технике… В хозяйствах республики уже сейчас готовятся к весенним полевым работам. На одном из сельхозпредприятий Майского должны решить оперативную задачу – отремонтировать к весне больше 60-ти тракторов, комбайнов и других агрегатов, необходимых для работы в поле. Технику здесь не только ремонтируют. Не так давно появилось пять новых тракторов. Они пригодятся во время предстоящего весеннего сева. Отметим, что аграрии Кабардино-Балкарии активно используют различные формы субсидирования при покупке сельхозтехники. По данным Минсельхоза, в прошлом году при поддержке государства в республике приобрели больше ста тракторов.   https://t.me/vestikbr
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