В хозяйствах Кабардино-Балкарии готовятся к весенним полевым работам

Особое внимание – почвообрабатывающей и посевной технике… В хозяйствах республики уже сейчас готовятся к весенним полевым работам.
На одном из сельхозпредприятий Майского должны решить оперативную задачу – отремонтировать к весне больше 60-ти тракторов, комбайнов и других агрегатов, необходимых для работы в поле.
Технику здесь не только ремонтируют. Не так давно появилось пять новых тракторов. Они пригодятся во время предстоящего весеннего сева. Отметим, что аграрии Кабардино-Балкарии активно используют различные формы субсидирования при покупке сельхозтехники.
По данным Минсельхоза, в прошлом году при поддержке государства в республике приобрели больше ста тракторов.
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