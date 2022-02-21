В Кабардино-Балкарии прошел рейд «Нетрезвый водитель»

В ночь на 19 февраля с 22 часов и до 6 утра в Кабардино-Балкарии состоялся общереспубликанский рейд «Нетрезвый водитель». Автоинспекторы вместе с сотрудниками других служб полиции проверили свыше трехсот транспортных средств, отстранили от управления 13 водителей с признаками опьянения и 19 без прав. В Эльбрусском районе за рецидив правонарушения в отношении одного водителя с признаками опьянения собран материал проверки по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК Российской Федерации. Несмотря на разъяснения и предупреждения, за управление транспортом привлечены два 17-летних жителя Чегемского района на автомобилях «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-21124». Наибольшее количество нетрезвых водителей полицейскими выявлено в Урванском районе, на автодороге «Кавказ» и в Лескенском районе республики. Управление транспортными средствами с признаками опьянения и без прав являются одними из самых опасных нарушений, а ДТП с участием таких водителей, несут тяжелые последствия. Нетрезвым водителям предстоит оплата штрафа в сумме 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет. За повторное нарушение штраф увеличивается до 300 000 рублей, на усмотрение суда также возможно лишение свободы на срок до 2 лет, либо до 480 часов исправительных работ, среди прочего также принудительные работы сроком до 2 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности сроком до 3 лет.