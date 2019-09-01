В ходе КТО в Чегеме нейтрализованы двое бандитов, планировавших совершить теракт, сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета — 2019.09.18





По данным НАК, двух вооруженных бандитов, являющихся членами религиозно-экстремистской группировки, обнаружили сегодня ночью в одном из частных домов, расположенных в 1-ом Промышленном проезде, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В целях недопущения совершения ими терактов и для обеспечения безопасности граждан было принято решено ввести режим КТО на части территории Чегема. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.