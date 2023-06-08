В Херсонскую и Белгородскую области из КБР отправлены 120 тонн гуманитарного груза

Это, в первую очередь, бутилированная вода, предметы первой необходимости, продукты питания и другое. Людям, оказавшимся в тяжелом положении, все это крайне необходимо. В связи с затоплением некоторых населенных пунктов Херсонской области после разрушения преступным киевским режимом Каховской ГЭС жители сейчас переезжают в другие районы, в том числе в наши подшефные Скадовский и Голопристанский. Среди эвакуированных в основном дети, старики, женщины, люди с ограниченными возможностями здоровья. Груз для жителей населенных пунктов Белгородской области, пострадавших от нападения террористов, направляется региональным отделением партии «Единая Россия». В сложившихся обстоятельствах Кабардино-Балкария, конечно же, не останется в стороне.