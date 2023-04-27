В Хасанье завершается строительство и ремонт двух объектов

Шум работающей техники в Хасанье слышен с самого утра. Здесь, на ул.Аттоева, реконструируют систему водоснабжения и строят канализационный коллектор.
Реконструкцию системы водоснабжения жители села ждали с нетерпением. К ней специалисты приступили в прошлом году. Деньги на ремонт направили из республиканского бюджета.
На сегодня проложили трубы на участке длиной больше трех километров. А разгрузочный коллектор водоотведения создают для того, чтобы обеспечить новый микрорайон «Актау» канализационными сетями.
Сейчас в микрорайоне «Актау» всего несколько домов, но в ближайшем будущем здесь ожидают массовую жилую застройку.
Пока на главной улице Хасаньи идёт ремонт, для водителей сделали объездную дорогу. Ее длина больше двух километров. На въезде и выезде уложили асфальтобетонное покрытие. А сам участок засыпали гравием.
Реконструкцию системы водоснабжения и строительство коллектора планируют завершить в мае. После того как специалисты проложат коммуникации, на ул.Аттоева восстановят и дорожное полотно.
https://t.me/vestikbr