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В Хасанье завершается строительство и ремонт двух объектов

В Хасанье завершается строительство и ремонт двух объектов

27.04.2023 | 15:44
Шум работающей техники в Хасанье слышен с самого утра. Здесь, на ул.Аттоева, реконструируют систему водоснабжения и строят канализационный коллектор. Реконструкцию системы водоснабжения жители села ждали с нетерпением. К ней специалисты приступили в прошлом году. Деньги на ремонт направили из республиканского бюджета. На сегодня проложили трубы на участке длиной больше трех километров. А разгрузочный коллектор водоотведения создают для того, чтобы обеспечить новый микрорайон «Актау» канализационными сетями. Сейчас в микрорайоне «Актау» всего несколько домов, но в ближайшем будущем здесь ожидают массовую жилую застройку. Пока на главной улице Хасаньи идёт ремонт, для водителей сделали объездную дорогу. Ее длина больше двух километров. На въезде и выезде уложили асфальтобетонное покрытие. А сам участок засыпали гравием. Реконструкцию системы водоснабжения и строительство коллектора планируют завершить в мае. После того как специалисты проложат коммуникации, на ул.Аттоева восстановят и дорожное полотно.   https://t.me/vestikbr
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