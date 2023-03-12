В Хасанье устраняют последствия просадки грунта

Разрушение части дороги по улице Аттоева произошло 1-го марта. В этот же день Глава поручил восстановить территорию в кратчайшие сроки.
Мощные экскаваторы и бульдозеры сейчас работают в низине: с помощью техники перемещают осыпавшийся грунт в сторону реки - она протекает чуть ниже автотрассы.
Завершить ликвидацию последствий обрушения грунта планируется к маю.
Одновременно на улице Аттоева реконструируют систему водоснабжения и строят канализационный коллектор. Протяженность обновляемых коммуникаций – примерно четыре километра. Как только всё будет готово, дорожники приступят к капитальному ремонту трассы.
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