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В Хасанье устраняют последствия просадки грунта

В Хасанье устраняют последствия просадки грунта

12.03.2023 | 18:46
Разрушение части дороги по улице Аттоева произошло 1-го марта. В этот же день Глава поручил восстановить территорию в кратчайшие сроки. Мощные экскаваторы и бульдозеры сейчас работают в низине: с помощью техники перемещают осыпавшийся грунт в сторону реки - она протекает чуть ниже автотрассы. Завершить ликвидацию последствий обрушения грунта планируется к маю. Одновременно на улице Аттоева реконструируют систему водоснабжения и строят канализационный коллектор. Протяженность обновляемых коммуникаций – примерно четыре километра. Как только всё будет готово, дорожники приступят к капитальному ремонту трассы.   https://t.me/vestikbr
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