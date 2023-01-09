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В Хасанье реконструируют систему водоснабжения и строят разгрузочный коллектор

В Хасанье реконструируют систему водоснабжения и строят разгрузочный коллектор

09.01.2023 | 16:05
Это пока еще холмы, но совсем скоро здесь начнут строить новый микрорайон. Для возведения домов уже распределили 500 участков. Чтобы у будущих жильцов не было проблем с водоотведением, инфраструктуру в Хасанье готовят заранее. По соглашению с Минстроем администрация Нальчика начала создавать коллектор. Одновременно меняют водопровод. Нынешнему – уже несколько десятков лет. К тому же в этом году улица Аттоева – в перечне дорог, которые подлежат капитальному ремонту. А потому решили действовать на опережение – обновить подземные коммуникации. Трубы полипропиленовые, прослужат больше полувека, говорят подрядчики. Протяженность коммуникаций – около четырех километров. Завершить работы должны до начала мая.   https://t.me/vestikbr
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