В Хасанье проложили больше двух километров труб новой канализации

Селение Хасанья. Автомобильный транспорт двигается на этом участке в объезд. Альтернативой улице Аттоева сейчас служит Ульбашева. Но мера вынужденная и временная – на период строительства нового канализационного коллектора и водопровода.
Протяженность нового объекта – почти 4 км. Сейчас специалисты завершают отрезок от улицы Титова до Ульбашева. Говорят, впереди сложный участок, который находится под большим уклоном.
Объект для Хасаньи важный. Действующих канализационный коллектор и водопроводная линия едва справляются с нагрузкой. А число жителей села с каждым годом растет. Новые коммуникации послужат также микрорайону, который только планируют возводить.
Закончить строительство новой канализации и водопровода должны в мае. А уже затем здесь, на главной улице Хасаньи, которая, кстати, является дорогой регионального значения, уложат новый асфальт и обустроят тротуары.
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