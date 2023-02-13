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В Хасанье проложили больше двух километров труб новой канализации

В Хасанье проложили больше двух километров труб новой канализации

13.02.2023 | 17:51
Селение Хасанья. Автомобильный транспорт двигается на этом участке в объезд. Альтернативой улице Аттоева сейчас служит Ульбашева. Но мера вынужденная и временная – на период строительства нового канализационного коллектора и водопровода. Протяженность нового объекта – почти 4 км. Сейчас специалисты завершают отрезок от улицы Титова до Ульбашева. Говорят, впереди сложный участок, который находится под большим уклоном. Объект для Хасаньи важный. Действующих канализационный коллектор и водопроводная линия едва справляются с нагрузкой. А число жителей села с каждым годом растет. Новые коммуникации послужат также микрорайону, который только планируют возводить. Закончить строительство новой канализации и водопровода должны в мае. А уже затем здесь, на главной улице Хасаньи, которая, кстати, является дорогой регионального значения, уложат новый асфальт и обустроят тротуары.   https://t.me/vestikbr
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