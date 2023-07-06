В Хасанье открыли движение по улице Аттоева

Въехать в село можно через парковку рядом со второй горбольницей.
На этом месте установили светофоры, так как для движения предназначена всего одна полоса. В администрации села сообщили, что днем дорогу закрывать больше не станут. Автовладельцев просят без особой нужды не оставлять машины на данной парковке. Это временная мера...
Напомним, раньше транспорт двигался по объездной, которую проложили на период ремонтных работ. Больше всего открытию дороги рады водители, в том числе маршрутных такси. Между тем, в Хасанье продолжают создавать новую канализационную систему.
Специалисты практически завершили выполнение задачи. В скором времени начнут реконструировать саму дорогу. Ожидается, что продлятся работы до ноября.
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