В Хасанье дорожники обновляют улицу Аттоева

В Хасанье дорожники начали обновлять ул. Аттоева – в промежутке от второй горбольницы до выезда в сторону Герпегежа. Сейчас здесь демонтируют бордюры и дорожные знаки. Средства на капремонт направили из республиканского бюджета по программе проведения дорожных работ на этот год. Протяженность полотна, которое восстановят, - почти четыре километра. Подрядчикам предстоит создать основание трассы, а после они нанесут два слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонт также предполагает благоустройство тротуаров. В Управлении дорожного хозяйства говорят, что сдать дорогу в эксплуатацию должны в ноябре.