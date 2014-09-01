В Хасанье десятилетний велосипедист погиб под колесами автомобиля





Правоохранители республики расследуют гибель 10-летнего велосипедиста. Авария случилась накануне в Хасанье. Мальчик выехал на проезжую часть и попал под колёса автомобиля. Собранные данные свидетельствуют, что велосипедист двигался по проезжей части улицы Титова. Мальчик выехал на перекресток, но перед этим, вероятно, не удостоверился, что по Аттоева нет машин. Это и привело к его гибели. Полицейские напоминают, что передвижение на велосипеде детей и подростков возможно только по тротуарам, пешеходным, и велосипедным дорожкам. Автомобилистов же призывают быть особо внимательными к несовершеннолетним на трассах.