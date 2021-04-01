В Хабазе строят новый мост

В Хабазе строят новый мост через реку Малку. Пользоваться им будут минимум 200 семей, которые живут поблизости. Сейчас, пока уровень воды в реке невысокий, строители укрепляют основание будущей конструкции. Создавать ее начали месяц назад. По проекту однопролетный мост длиной 20 метров выдержит около 60 тонн, то есть по нему смогут передвигаться не только люди, но и транспорт. Новый мост появится на месте аварийного, который был здесь раньше. На его создание направят 15 миллионов рублей. Все строительные работы планируют завершить к началу осени.