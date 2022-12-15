В гуманитарно-техническом колледже КБР провели турнир по волейболу памяти Кадира Шогенова

В Кабардино-Балкарском гуманитарно-техническом колледже провели турнир по волейболу между студентами средних специальных учебных заведений республики.
Посвятили его памяти первого командира СОБРа «Эльбрус» регионального управления Росгвардии Кадира Шогенова. Соревнования, которые организовало министерство по делам молодежи, длились три дня. За победу на волейбольной площадке боролись семь команд.
В торжественной церемонии награждения участвовали родственники и сослуживцы Кадира Шогенова. Они рассказали студентам о том, каким человеком был командир СОБРа – на службе и вне ее.
По итогам турнира бронзовую награду вручили представителям команды гуманитарно-технического колледжа, серебряную – учащимся автодорожного. Победу одержали студенты медицинского колледжа «Призвание».
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