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В ГТРК “Кабардино-Балкария” чествовали лучших сотрудников

В ГТРК “Кабардино-Балкария” чествовали лучших сотрудников

21.11.2022 | 22:44
Сегодня Всемирный день телевидения. В нашей республике регулярное телевещание стартовало в 1957-м, а тремя десятилетиями ранее в эфир вышла первая радиопередача. Поэтому в нынешнем году мы отмечаем сразу два юбилея: 65 лет – на телеэкранах и 95 – на радиоволнах... Сегодня в честь праздника в ГТРК “Кабардино-Балкария” чествовали лучших сотрудников. Поздравить работников телевидения и радио пришли представители парламента и кабинета министров, правоохранительных структур, общественных организаций. Спикер высшего законодательного органа республики Татьяна Егорова отметила: в нынешних условиях, когда медиапространство перегружено информацией, особенно важна достоверность. Грамоты парламента и правительства, министерств и ведомств, ВГТРК и Союза журналистов России… Награды сегодня получили те, кто уже много лет живет созданием теле- и радиопрограмм, – за многолетний и добросовестный труд, профессиональное мастерство и содействие в развитии различных сфер жизни республики.   https://t.me/vestikbr    
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