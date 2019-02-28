В границах Кабардино-Балкарии и Ставропольского края продолжается строительство нового участка федеральной трассы Р-217 «Кавказ». — 2019.02.28

Планируется, что открытие объездного пути значительно разгрузит дорогу и снизит аварийность.

Пройдет она в обход Пятигорска, посёлка Залукокоаже и озера Тамбукан. Строительство нового участка протяженностью 15 километров разделили на два этапа. В прошлом году, в рамках первого проложили почти 7 километров трассы. Сейчас реализуется второй: это строительство двух мостов, восьми километров авто_дороги и завершающие работы на развязке у поселка Прогресс. Здесь идёт укладка трёх слоёв асфальта. Самый верхний это – щебеночно-мАсличная смесь.

Кроме того, проект предусматривает строительство трех мостов и двух транспортных развязок с путепроводами, установку одиннадцати километров металлических и семнадцати километров бетонных ограждений, 140 новых дорожных знаков, установку фонарей и двух площадок для отдыха водителей. Весь объем работ планируют завершить к концу года. По статистике, 40% перевозок в нашем регионе осуществляется именно по федеральной трассе «Кавказ», которая проходит по всем субъектам округа.