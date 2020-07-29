В госпиталях особо опасных инфекций снижается количество пациентов

Сегодня об этом сообщает оперштаб. По сравнению со статистикой недельной давности, число получающих помощь в стационаре уменьшилось на 158. Сейчас здесь находятся 373 человека. Наличие коронавируса тестами подтверждено не у всех. Новых случаев заражения за сутки 15. Выздоровевших – больше 20. В целом от недуга полностью излечились 5478 жителей республики. И это 90 с лишним процентов всех инфицированных. Количество проведённых тестов превысило 121 тысячу. Эпидемиологическая ситуация стабильная, число пациентов, которые переносят болезнь в тяжелой форме, продолжает снижаться. Вместе с тем медики рекомендуют все также носить маски в людных местах, чаще мыть руки и соблюдать дистанцию.