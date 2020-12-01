В госпиталях КБР устанавливают универсальные рентген-аппараты





Новое оборудование в медучреждениях республики! В госпиталях особо опасных инфекций устанавливают универсальные рентген-аппараты, сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии.

Эту технику изготовили в Майском на заводе «Севкарентген-Д». Снимки, полученные с ее помощью, можно архивировать и передавать на расстояние. В нынешнем году в регионе для этого создали единую компьютерную базу. На покупку аппаратов направили 92 миллиона рублей из федерального бюджета. Установят их в Чегемской центральной райбольнице, Лескенском и Нарткалинском подразделениях Межрайонных многопрофильных клиник, в Центре по борьбе со СПИДом, в первой нальчикской, а также в РДКБ. Современные машины значительно ускорят обследование пациентов и будут способствовать высокоточной диагностике, подчеркивают в профильном ведомстве.