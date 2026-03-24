В Госдуму внесли законопроект о защите трудовых прав ветеранов с инвалидностью

24.03.2026 | 09:00
В Госдуму внесли законопроект о защите трудовых прав ветеранов с инвалидностью. Документ подготовила «Единая Россия». Он предлагает установить для них сокращенную рабочую неделю – не более 35 часов – с сохранением полной оплаты труда. Информацию разместили на официальном сайте партии. Речь о военнослужащих, сотрудниках МВД и Росгвардии. Они получили инвалидность I или II группы из-за ранения, контузии или болезни во время службы. На сегодняшний день Трудовой кодекс уже гарантирует 35-часовую неделю для инвалидов. Но в профильных законах о службе в силовых ведомствах такой нормы не было. В партии отметили: новый документ устраняет этот пробел. Авторы инициативы считают важным создать комфортные условия для продолжения службы тех, кто получил тяжелые травмы.   https://t.me/vestikbr
