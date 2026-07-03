В Госдуме заявили о необходимости менять подход к обучению

В Госдуме призвали вузы пересмотреть подходы к обучению. По мнению законодателей, это необходимо, чтобы нейросети не подменяли самостоятельную работу студентов.
В нижней палате парламента отмечают: использование искусственного интеллекта для выполнения учебных заданий снижает способность учащихся мыслить критически. Выходом может стать разработка уникальных задач, с которыми алгоритмы просто не справятся.
Первые прецеденты в стране уже есть – в одном из отечественных вузов для ряда направлений официально отказались от традиционных письменных дипломов. Вместо написания длинных текстов, которые легко генерирует ИИ, выпускники теперь сдают устные практические экзамены. Депутаты подчеркивают: технологии должны оставаться лишь вспомогательным инструментом, а не замещать реальные знания студентов.
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