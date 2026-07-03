В Госдуме разъяснили перечень обязательных работ УК по ремонту общего имущества

Управляющие компании обязаны ремонтировать общее имущество в многоэтажках без дополнительной платы с жильцов – перечень таких работ разъяснили в Госдуме.
В зону ответственности коммунальщиков входит обслуживание инженерных сетей, лифтов, а также замена лампочек и разбитых оконных стекол в подъездах. Замки на входных дверях, доводчики и общедомовые домофоны обслуживаются за счет ежемесячной статьи «содержание и ремонт жилья». Полная замена лифтового оборудования – это уже капитальный ремонт, который финансируется из специального фонда.
Однако если подъемник вышел из строя до истечения гарантии, замену производит завод-изготовитель, а коммунальные службы обязаны лишь организовать этот процесс. Также на уже оплаченные жильцами средства компании должны убирать дворы, мыть подъезды и оперативно устранять коммунальные аварии.
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