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В Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату за долгий брак

В Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату за долгий брак

08.07.2026 | 12:50
С инициативой выступили депутаты Госдумы. Они предложили установить фиксированную сумму для супругов, проживших в официальном союзе 50 и более лет. Сейчас во многих регионах, включая Кабардино-Балкарию, такие меры поддержки уже действуют, но размер выплат везде разный. Соответствующее обращение народные избранники направили главе минтруда России. По замыслу авторов, базовая выплата должна составить не менее 20 тысяч рублей. В дальнейшем ее планируют ежегодно индексировать и увеличивать к следующим крупным юбилеям совместной жизни. В Госдуме подчеркивают: федеральная выплата станет не просто материальной помощью, а символом государственного уважения к крепости семейных уз и примером для молодого поколения.   https://t.me/vestikbr
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