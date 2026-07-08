В Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату за долгий брак

С инициативой выступили депутаты Госдумы. Они предложили установить фиксированную сумму для супругов, проживших в официальном союзе 50 и более лет. Сейчас во многих регионах, включая Кабардино-Балкарию, такие меры поддержки уже действуют, но размер выплат везде разный.
Соответствующее обращение народные избранники направили главе минтруда России. По замыслу авторов, базовая выплата должна составить не менее 20 тысяч рублей.
В дальнейшем ее планируют ежегодно индексировать и увеличивать к следующим крупным юбилеям совместной жизни. В Госдуме подчеркивают: федеральная выплата станет не просто материальной помощью, а символом государственного уважения к крепости семейных уз и примером для молодого поколения.
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