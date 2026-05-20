В Госдуме предложили учитывать ипотеку при расчёте помощи малоимущим

Учитывать ипотеку при расчете помощи малоимущим… В Госдуму внесли законопроект, который уточняет порядок фиксации доходов при признании граждан с низким уровнем жизни и назначении им государственной социальной помощи. При расчете доходов семьи из него предлагают вычитывать ежемесячный платеж за покупку квартиры или дома. Ключевое условие: ипотечное жилье должно быть единственным у заемщика. По нынешним правилам, крупные обязательные расходы не уменьшают официальный доход заявителя. В итоге человек формально проходит по доходам для статуса малоимущего, а реально – отдает половину зарплаты банку. Принятие законопроекта поможет более точно учитывать финансовое положение людей, чтобы социальную помощь получали те, кто действительно в ней нуждается.