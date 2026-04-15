В Госдуме предложили ограничить повышение тарифов на проезд в общественном транспорте

Менять тарифы – не чаще одного раза в год… Такое предложение сейчас рассматривают в Государственной Думе. Законопроект устанавливает запрет на частое повышение стоимости проезда в общественном транспорте.
На данный момент в федеральном законодательстве нет единых норм, которые регулировали бы периодичность пересмотра цен на транспортные услуги. По этой причине в некоторых регионах тарифы меняются по нескольку раз в течение года. Это приводит к резкому увеличению стоимости проезда за короткий промежуток времени и делает тарифную политику менее предсказуемой для граждан.
Инициативой предлагается закрепить в законе норму, по которой пересмотр стоимости проезда на муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутах можно будет производить только один раз в год. При этом величина повышения не должна быть выше индекса потребительских цен за минувшие 12 месяцев.
