В городском озере Майского утонул мужчина

В 19:34 05.07.2023 поступило сообщение о том, что в городе Майский в городском озере утонул мужчина. В 20:02 спасателями было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. После чего тело было извлечено и передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются.На поисковые работы привлекались спасатели ПСО Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы в количестве 4 человек и 1 единицы техники. МЧС напоминает: ваша безопасность- ваша ответственность!