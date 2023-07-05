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В городском озере Майского утонул мужчина

В городском озере Майского утонул мужчина

05.07.2023 | 21:58
В 19:34 05.07.2023 поступило сообщение о том, что в городе Майский в городском озере утонул мужчина. В 20:02 спасателями было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. После чего тело было извлечено и передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются.На поисковые работы привлекались спасатели ПСО Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы в количестве 4 человек и 1 единицы техники. МЧС напоминает: ваша безопасность- ваша ответственность!
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