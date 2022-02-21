В городском округе Прохладный в 2022 году будут благоустроены две общественные территории

В городском округе Прохладный в рамках​ реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жильё и городская среда» в 2022 году будут благоустроены две общественные территории: аллея по улице Ленина в районе лицея №3 и сквер (памятник воинам, бывшим членам колхоза «Победа»)​. Работы по благоустройству и модернизации​ двух общественных территорий планируется выполнить до 31 июля 2022 года. На данных общественных территориях будут выполнены работы по замене покрытия территорий, приведению​ в нормативное состояние уличного​ освещения, установлены малые архитектурные формы.​ Общая площадь, подлежащая к благоустройству по двум общественным территориям составляет 8000 квадратных метров. На территории городского округа Прохладный, в рамках программы, уже благоустроено семь общественных территорий. В 2022 году голосование по выбору общественных территорий подлежащих благоустройству в 2023 году будет проводиться​ с 15 апреля и будет продолжаться до 31 мая 2022 года.