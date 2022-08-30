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В городском округе Баксан стартовал фестиваль народного творчества “Эстафета дружбы”

В городском округе Баксан стартовал фестиваль народного творчества “Эстафета дружбы”

30.08.2022 | 16:23
На площади перед Дворцом культуры звучит музыка. На тематической выставке – фотографии знаменитых уроженцев Баксана, которые в разные годы прославили эту землю. Также можно узнать о достижениях образовательной системы городского округа и полюбоваться местными достопримечательностями. На Фестиваль народного творчества “Эстафета дружбы” собрались сотни людей. Посвятили его столетию Кабардино-Балкарии и Году культурного наследия народов России. Звучали многочисленные поздравления и пожелания мира и добра. Вниманию собравшихся – еще одна выставка – изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Работы создали воспитанники первой детской школы искусств. Здесь же представили старинную утварь и раритетные предметы быта из коллекции ДК Дыгулыбгея. Зрители могли посетить мастер-класс по золотному шитью и изготовлению арджэнов. Масштабное действо сопровождалось народными гуляниями и концертной программой “Цвети, Кабардино-Балкария”. Перед собравшимися выступили коллективы самодеятельного творчества городского округа. Прозвучали песни о родном крае, родной стране и дружбе народов. Украсили программу и гости из Прохладного – образцовый фольклорный ансамбль “Родничок”. Праздник еще раз показал: искусство объединяет.   https://t.me/vestikbr
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