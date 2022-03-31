В городском округе Баксан состоялся турнир по волейболу в поддержку Российской Армии

В спортивном зале МКОУ СОШ 2 г.Баксан состоялся второй городской турнир по волейболу в поддержку Российской Армии, проводящей мероприятия по демилитаризации и денацификации Украины.
На этот раз выразить свою поддержку Российской Армии вызвались мальчики - учащиеся 9-11 классов образовательных учреждений г.о. Баксан, всего 11 команд и более 100 участников.
По итогам игрового дня призовые места распределились следующим образом:
1 место - МКОУ СОШ 2
2 место - МКОУ СОШ 9
3 места - МКОУ СОШ 3 и МКОУ СОШ 10.
Комитетом по физической культуре, спорту и молодёжной политике местной администрации г.о.Баксан победители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.
"Такие мероприятия направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа в этом направлении будет продолжена, подобные мероприятия проводятся регулярно", - отметил председатель спорткомитета г.о. Баксан Аслан Каскулов.