В городском округе Баксан состоялся турнир по волейболу в поддержку Российской Армии

В спортивном зале МКОУ СОШ 2 г.Баксан состоялся второй городской турнир по волейболу в поддержку Российской Армии, проводящей мероприятия по демилитаризации и денацификации Украины. На этот раз выразить свою поддержку Российской Армии вызвались мальчики - учащиеся 9-11 классов образовательных учреждений г.о. Баксан, всего 11 команд и более 100 участников. По итогам игрового дня призовые места распределились следующим образом: 1 место - МКОУ СОШ 2 2 место - МКОУ СОШ 9 3 места - МКОУ СОШ 3 и МКОУ СОШ 10. Комитетом по физической культуре, спорту и молодёжной политике местной администрации г.о.Баксан победители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней. "Такие мероприятия направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа в этом направлении будет продолжена, подобные мероприятия проводятся регулярно", - отметил председатель спорткомитета г.о. Баксан Аслан Каскулов.