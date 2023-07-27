В городском округе Баксан открыли памятник Михаилу Лермонтову

Поклонники творчества Лермонтова собрались в Баксане. Сегодня – в годовщину его гибели в 1841-м году – здесь открывают памятник поэту. На церемонии отмечали: в мире примерно полсотни монументов Лермонтову, и многие из них – на Юге России. Здесь произведения классика знают и любят.
И вот он – долгожданный момент: с памятника снимают покрывало.
К подножию кладут цветы. На постаменте, открывшемся взорам, фигура во весь рост, отлитая из бронзы. Накинутая на плечо бурка скрывает военный китель. Скульптурный портрет доверили создать художнику Станиславу Катони, который старался с фотографической точностью передать черты, знакомые с детства по книгам.
Памятник изготовили в Санкт-Петербурге. А сама идея родилась в администрации Баксана. Профинансировали ее из бюджета городского округа. Также использовали средства федерального гранта, выделенного на благоустройство.
Инициаторы отмечают: монумент воздвигли, чтобы отдать дань памяти одному из самых ярких представителей российской культуры.
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