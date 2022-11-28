В горных селах Кабардино-Балкарии вышли в рейсы 7 новых пассажирских автобусов

Каждый житель Верхней Балкарии, который сегодня едет в сторону Нальчика, желает водителю легкой дороги и долгой службы новому транспорту. Автобусы повышенной проходимости для высокогорного села как нельзя кстати. Путь в 60 километров до столицы Кабардино-Балкарии теперь станет более комфортным и безопасным.
Верхняя Балкария, Безенги, Нижний Чегем, Хушто-Сырт, Булунгу… Новые автобусы теперь ходят во все эти села Черекского и Чегемского районов. Курсируют по графику: от двух до трех раз в день едут в Нальчик и обратно. “Этот вид транспорта удобен, особенно для тех, у кого нет своей машины”, - говорят жители.
С просьбой обновить общественный транспорт жители этих сел обращались к Главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову. Республиканские власти откликнулись на просьбу. В торжественной обстановке руководитель региона передал машины представителям муниципалитетов. Каждый “ПАЗ Вектор Некст” рассчитан на 25 пассажиров. Это последняя модификация, отмечают специалисты, с улучшенными ходовыми качествами и дизайном.
Общественный транспорт, который уже отъездил по горным дорогам, но по-прежнему соответствует нормам, без дела не останется: в ближайшем будущем станет перевозить нальчан.
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