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В горах КБР возводят две канатные дороги и восемь зон для катания

В горах КБР возводят две канатные дороги и восемь зон для катания

19.07.2023 | 15:52
Надежда Воеводина прибыла к Эльбрусу из Санкт-Петербурга. Покорена величием вершин и красотой природы. Ежедневно сюда съезжаются сотни туристов – осматривают окрестности, гуляют, напитываются энергией. Здесь трудятся ежедневно больше ста человек. Работа в условиях высокогорья дается нелегко не только людям, но и технике. Усложняет процесс изменчивая погода. Протяженность новых канатных дорог – кресельного и гондольного типа – 840 и 200 метров соответственно. Ожидается, что эти линии помогут разгрузить третью очередь действующей дороги. Строят их от станции «Мир» на восток – в сторону Терскольской обсерватории. Основные работы идут с прошлого года. Обычно период строительства длится не больше трех с половиной месяцев – пока погода позволяет. И одновременно на Эльбрусе создают целых восемь новых зон для катания. Все они – разных уровней сложности – от «зеленых», где смогут осваиваться новички, до «черных». Эти – для профессионалов. Общая протяженность будущих трасс превышает шесть километров. Сейчас на склонах Эльбруса затишье: в июле не покатаешься – нет снега, однако канатки продолжают работать – поднимают туристов до отметки «3847». Новые дороги и трассы на горнолыжном курорте Кабардино-Балкарии планируют открыть, когда выпадет снег. Ориентир – на конец осени.   https://t.me/vestikbr
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