В горах КБР в ближайшие трое суток возможен сильный снегопад

26.12.2023 | 09:43
Ветер с порывами до 30 метров в секунду и сильный снегопад – такие природные явления возможны в горах Кабардино-Балкарии, а также в предгорных районах в ближайшие трое суток. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Из-за плохой погоды возможны аварии на дорогах, нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и электропередачи. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, быть бдительными и осторожными. А если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь, звоните по номеру «112».   https://t.me/vestikbr
