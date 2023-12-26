В горах КБР в ближайшие трое суток возможен сильный снегопад

Ветер с порывами до 30 метров в секунду и сильный снегопад – такие природные явления возможны в горах Кабардино-Балкарии, а также в предгорных районах в ближайшие трое суток. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Из-за плохой погоды возможны аварии на дорогах, нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и электропередачи.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, быть бдительными и осторожными. А если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь, звоните по номеру «112».
