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В горах КБР сегодня найдено тело альпиниста из Тулы

В горах КБР сегодня найдено тело альпиниста из Тулы

03.03.2023 | 13:32
Поисково-спасательные работы продолжались на Эльбрусе двое суток, проинформировали в региональном главке МЧС. О том, что пропал 38-летний мужчина, сообщили накануне его родственников. На поиски отправились сотрудники Эльбрусского высокогорного отряда. Шли они от «Приюта 11-ти» до вершины горы. Вчера из-за плохой погоды специалисты были вынуждены приостановить работу, а сегодня утром вновь ее возобновили. Подробности по телефону нам сообщил руководитель пресс-службы управления МЧС Кантемир Беров. Причины и обстоятельства гибели туриста сейчас выясняют.   https://t.me/vestikbr  
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