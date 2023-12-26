В горах КБР принудительно спускают снежные массы

А чтобы снизить лавинную опасность, в горах принудительно спускают снежные массы. По данным региональных спасателей, специалисты воздействовали почти на два десятка очагов.
Приэльбрусье – территория, где лавины в республике сходят чаще всего. Бывают они на Азау, Чегете и Поляне нарзанов. На этих участках особо усердно работают сотрудники Эльбрусского военизированного противолавинного отряда – трудятся над тем, чтобы жителям и гостям курорта было комфортно работать и отдыхать.
