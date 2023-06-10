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В горах КБР открыли лагерь «Дружный Кавказ»

В горах КБР открыли лагерь «Дружный Кавказ»

10.06.2023 | 10:52
70 юношей и девушек со всей республики съехались в молодежный лагерь «Дружный Кавказ». Организовали его в одном из пансионатов Приэльбрусья. Сюда пригласили активистов из разных муниципалитетов. В течение пяти дней для них проведут мастер-классы и тренинги на самые разные темы: развитие лидерских качеств и коммуникативных навыков, межнациональное и межконфессиональное согласие… Проект «Дружный Кавказ» разработали в общественной организации «Помоги ближнему» в честь столетия республики. Идею поддержали в Фонде президентских грантов. Проект включает несколько этапов, и молодежный лагерь в горах – один из них. Участников разделили на три команды. Дисциплина в лагере строгая: если один человек опоздал на занятие, штрафуют всю команду. В «Дружном Кавказе» молодые люди обретут новые знакомства, разовьют свои способности и получат незабываемые впечатления.   https://t.me/vestikbr
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